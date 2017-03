Live - Turkse krant: Nederland kiest tussen slecht en nog erger

Zo veel-/nietszeggend is de slotpeiling

De zoektocht naar de peiling die er nooit naast zit Woensdag weten we of de opiniepeilers ernaast zaten. Kiezers vragen op welke partij ze gaan stemmen: is dat niet ouderwets? Peilers experimenteren al met nieuwe technieken (+).

VVD de winnaar met ongeveer 26 zetels, gevolgd door de PVV met circa 21 zetels. Daarna een groot peloton van CDA, D66, GroenLinks en SP; allemaal tussen de 15 en 20 zetels. Dat is volgens de Peilingwijzer – die de gegevens van 6 verschillende onderzoeksbureaus middelt – de best mogelijke slotpeiling.



Maar ja, die peiling was van gisteren. En dus nog vóórdat 3,3 miljoen mensen het slotdebat zagen en toen misschien nog van partijkeuze veranderden.



2 op de 3 kiezers wist gisteren bovendien nog niet zeker op wie ze vandaag gaan stemmen, blijkt uit een peiling van I&O Research. ‘Dat zijn meestal mensen die nog moeten kiezen tussen twee of drie partijen’, zegt onderzoeker Peter Kanne van I&O Research.



Kortom, de einduitslag zou nog best wel eens flink kunnen afwijken van de slotpeilingen. De ervaring leert dat het verschil tussen de slotpeiling en de verkiezingsuitslag doorgaans zo’n twintig zetels is, verspreid over de partijen. Een van de grootste onzekerheden voor de onderzoeksbureaus is de opkomst. Kanne: ‘Of mensen daadwerkelijk komen opdagen bij de stembus is nog moeilijker te peilen dan hun stemvoorkeur.’



Diverse gemeenten melden ’s ochtends hogere opkomstpercentages dan bij de vorige verkiezingen. Zo had in Enschede om 11:00 uur 20 procent zijn stem reeds uitgebracht, vijf jaar geleden was het op datzelfde tijdstip nog 16 procent. In Rotterdam had om 10:00 uur 13 procent gestemd, bij de vorige landelijke verkiezingen was dat 10 procent.



Kanne: ‘Het is nog te vroeg om te zeggen of de totale opkomst aan het einde van de dag hoger zal zijn dan in 2012. De opkomst kan wel voor flinke verschuivingen zorgen ten opzichte van slotpeilingen. Als de opkomst lager is dan verwacht, dan zijn vooral de trouwe kiezers komen opdagen die altijd stemmen en dat is goed voor bijvoorbeeld CDA en PvdA. Bij een hoge opkomst zou de PVV wel eens beter kunnen scoren dan verwacht.’ (Tonie Mudde)