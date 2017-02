Live Radio 1-debat: het eerste lijsttrekkersdebat

Stelling Rutte: banen

In de eerste ronde gaan Roemer (SP), Rutte (VVD) en Van der Staaij (SGP) in debat. De stelling die VVD'er Rutte heeft meegenomen, luidt: honderdduizenden banen vernietigen is niet sociaal. Volgens Rutte maakt de SP zich daar schuldig aan. 'De SP vernietigt meer dan driehonderdduizend banen.' Rutte wil werkgelegenheid verbeteren en de koopkracht vermeerderen.



Volgens Roemer klopt er niks van het verhaal van Rutte. 'Wij creëren veel meer banen dan de VVD. En wij verlagen de staatsschuld harder dan de VVD en hebben wij een overheidsoverschot in 2021. De harde bezuinigingen van de VVD hebben 365.000 banen vernietigd. Dat is enorm asociaal.'



Van der Staaij (tijdelijk gedoogpartner van Rutte II) meent dat het kabinet juist hard heeft gewerkt om Nederland uit de crisis te krijgen. Hij brengt zijn stokpaardje in: 'het verschil tussen eenverdieners en tweeverdieners'.



Rutte zegt nogmaals dat de SP in tien jaar driehonderdduizend banen verloren laat gaan. 'Omdat er extra lasten worden gelegd op het bedrijfsleven.' Hij zegt Van der Staaij toe dat de eenverdieners er met de VVD op vooruit zullen gaan. De SGP'er reageert dat de belastingdruk voor eenverdieners (gezinnen met één kostwinner) niet verandert. Rutte: 'Wij zetten ook de eenverdieners in de plus.'



Roemer mag reageren: 'Het is bijna schaamteloos wat de premier hier zegt. De afgelopen jaren is veel te hard bezuinigd. Er zijn onnodig banen vernietigd. Wij gaan na die kaalslag van Rutte een inhaalslag inzitten. Wij komen niet met banen in 2060, maar wij komen nu met banen. Wij investeren in de zorg, in justitie, in het MKB.'



Volgens Rutte is het 'een feit' dat in de komende tien jaar er bij de VVD 'een kwart miljoen banen bijkomen' en er bij de SP 'er banen verloren gaan'. Zo is het doorgerekend door het CPB, stelt de VVD'er.



SP'er Roemer reageert: 'Alleen het kabinet heeft banen vernietigd. U goochelt met cijfers. U wilt oude mensen toevoegen aan de arbeidsmarkt. Jongeren krijgen alleen nog flexbanen bij u. Wij creëren de komende jaren echte banen in de zorg en bij de politie.'



Van der Staaij ziet 'een cijferoorlog' ontspinnen tussen de twee heren. 'Er moet ook ruimte zijn voor ondernemerschap', zegt hij in lijn met de VVD.