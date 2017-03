Live - VVD grootste, maar wie wordt nummer 2? CDA, PVV of D66?

Sylvana: 'Begin van een revolutie'

‘Wat er ook gebeurt, vanavond is het startschot van een nieuwe manier van politiek bedrijven’, zegt Sylvana Simons, lijsttrekker van de partij Artikel 1 tegen verslaggeefster Lyanne Levy. Zoals de zaken er nu voor staan komt de partij niet in de Kamer. ‘Wat veel belangrijker is, is wat hier vanavond gebeurt. We vieren hier de diversiteit, de interseksualiteit.'



Had u achteraf iets anders willen aanpakken?

'Nee. Zonder de omweg van Denk was Artikel 1 er nooit geweest. Ik heb bij Denk vooral gezien hoe het niet moet. Ik ben trots op wat we in korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Meer tijd om campagne te voeren en om leden en fondsen te werven zou fantastisch zijn, maar ik ben heel tevreden met de manier waarop we campagne hebben gevoerd. We zijn weggebleven van het lelijk campagne voeren. We hebben het niet op de man, maar op de inhoud gespeeld. Ik geloof in een nieuwe politiek van gelijkwaardigheid en respect.'



Wat mist de Tweede Kamer nu Artikel 1 niet vertegenwoordigd is?

'De kamer mist een partij die het eerste artikel van onze grondwet in ere herstelt. De politiek zou een partij missen die gelijkwaardigheid en onze grondwet met hand en tand verdedigd. Ik denk dat het nodig is. Onze lijst is diverser en progressiever dan elke andere lijst. We willen niet een gespreksonderwerp zijn, we willen gesprekspartner zijn.'



Wat gaat u morgen doen?

'Ik ga eerst uitslapen. Daarna gaan we nieuwe plannen maken. Aan het einde van deze week weten we wel waar we staan. We gaan hoe dan ook door. Wij leven in dankbaarheid voor wat er wel is. Het is het begin van een revolutie. De Tweede Kamer komt wel goed. Dat komt nog.'