Live - Heel Europa kijkt morgen naar Nederland: stopt hier populistische revolte?

Stemwijzer: cyberaanval op onze servers

De Stemwijzer is getroffen door een een cyberaanval, denkt de achterliggende organisatie ProDemos. Stemwijzer.nl is op dit moment niet bereikbaar door overbelaste servers. De hoeveelheid data waarmee de servers worden bestookt, lijkt op een DDoS-aanval. Het is niet duidelijk waar de aanval vandaan komt en of die nog bezig is.



Ook de site Kieskompas.nl, waar ProDemos niet bij betrokken is, is uit de lucht. Kieskompas kon nog niet zeggen waarom de website onbereikbaar is. Kieskompas maakt diverse stemwijzers; alleen de Groene Kieswijzer is bereikbaar.



Dat de Stemwijzer niet als enige plat ligt, is volgens ProDemos nog een aanwijzing voor een gerichte cyberaanval op sites die stemhulp bieden. De timing is voor veel twijfelaars ongelukkig; veel maken vlak voor hun stembusgang nog gebruik van een stemhulp.