Live formatiedebat - Pechtold: 'Ik heb geen harde eisen aan CU gesteld'

CDA kritisch over houding D66

'De formatie is terug bij af', concludeert CDA-leider Sybrand Buma. Hij memoreert nog eens de breuk tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Het is niet verwonderlijk dat die gesprekken stukliepen op het thema migratie, zegt hij. 'Migratie is een van de grootste zorgen onder Nederlanders.'



Ook hij was graag, net als de VVD, het gesprek aangegaan met D66 en ChristenUnie. Maar toen volgde het gesprek tussen Pechtold en Segers en liep ook die optie spaak. Hij hekelt de manier waarop D66 dat gesprek in is gegaan door eenzijdig voorwaarden te stellen aan de ChristenUnie. D66 wees vervolgens ook een gesprek af met alle vier de partijen. 'Ik wil daar heel duidelijk over zijn: zo bouw je geen vetrouwen.'



Buma is blij met het voorstel om Tjeenk Willink aan te stellen als informateur.



D66-leider Pechtold stapt naar de interruptiemicrofoon om Buma van weerwoord te voorzien. 'Gewetenskwesties' zijn niet alleen voorbehouden aan gelovige mensen, zegt Pechtold. Volgens Buma had Pechtold Segers niet 'over tafel moeten trekken'. Zo is het niet gegaan, zegt Pechtold. 'U was er niet bij.' Buma: 'Ik dacht dat de bedoeling van een verkennend gesprek was om muren te slechten. Je had elkaar wat ruimte moeten geven.'



PvdA-leider Asscher probeert nog eens meer te weten te komen over wat besproken is in de eerste twee maanden toen werd onderhandeld tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Buma is onvermurwbaar: 'Ik ga daar helemaal niets over zeggen.'



Asscher vraagt ook aan Buma of het CDA op migratie keuzes wil maken die 'geen schending van het vluchtelingenverdrag inhouden'. Dat klopt, bevestigt Buma. Asscher probeert op deze manier opnieuw opnieuw gesprekken op gang te krijgen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.



Ook SP-leider Roemer stapt naar voren. Waarom wil Buma niet om tafel met de SP en vier andere linkse partijen? Buma grapt: 'Thuis noemen we die optie al Sybrand Buma en de zeven dwergen.' Roemers variant is 'onzinnig', zegt hij. 'Een kabinet dat bestaat uit CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en 50Plus, daar geloof ik niet in. Een kabinet moet wel houdbaar zijn. Dit gaat niet werken.'