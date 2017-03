Live - Exitpoll: VVD grootste met 31 zetels, PvdA weggevaagd

Winst of verlies voor 50Plus?

© ANP De SP heeft er vijf verkiezingen over gedaan om twee zetels te halen Jan Nagel

Een zetel of vier voor 50Plus - is dat nou winst of verlies? Nog voor de eerste exitpolls op woensdagavond zegt Simon Geleijnse, de nummer 6 op de lijst van 50Plus, er dit over tegen verslaggever Rik Kuiper: 'Vier is bier, vijf is champagne, zes is de fles.'



Want ja, de partij komt van twee zetels, waarvan er door ruzie in de fractie uiteindelijk nog maar één overbleef. Dus ze komen sowieso sterker terug.

Toch zijn er ook sippe blikken in Hotel Gooiland in Hilversum, als blijkt dat de partij vermoedelijk op vier zetels uitkomt.



'Vier zetels is slecht', zegt Martin van Rooijen, nummer drie op de lijst tegen een partijgenoot. 'Toch een verdubbeling', zegt partijvoorzitter Jan Nagel vlak voordat hij het podium in Hilversum zal betreden. 'De SP heeft er vijf verkiezingen over gedaan om twee zetels te halen, de Partij voor de Dieren heeft drie verkiezingen op twee gestaan.'