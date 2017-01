Live debat Teevendeal: Rutte: 'Ik geloof en vertrouw Van der Steur'

'Ik dacht dat info zou worden gedeeld'

'Het Kamerlid Van der Steur heeft erop aangestuurd dat informatie geschapt moest worden', zegt Jesse Klaver van GroenLinks. Nee, zegt minister Van der Steur: 'Als ik schrijf 'waarom is dit niet eerder met de Kamer gedeeld?' dan betekent dat toch niet 'schrappen'? Klaver benadrukt nog eens wat toenmalig Kamerlid Van der Steur in maart 2015 opmerkte in de kantlijn van de brief van Opstelten: 'Zeer kwetsbaar. Waarom is dit niet eerder aan de Kamer gedeeld?' Het gevolg is dat de herinnering van Teeven aan het bedrag is geschrapt in de uiteindelijke brief, zegt Klaver. Van der Steur: 'Die conclusie snap ik niet, want ik ging ervan uit dat de informatie met de Kamer zou woren gedeeld.'



De minister herhaalt dat hij als Kamerlid niet op het ministerie van Justitie had moeten zijn en toenmalig minister Opstelten geen adviezen had moeten geven, maar dat hij in zijn commentaren op de Kamerbrieven niet de intentie had om informatie bij de Kamer weg te houden. 'Ik ging ervan uit dat openheid van zaken zou worden gegeven, zij het veel te laat.'