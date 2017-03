Live - De zwevende kiezers die vandaag de doorslag gaven

Baudet: 'Dit is een doorbraak'

Intussen is Thierry Baudet gearriveerd bij de aanhang van het Forum voor Democratie in Amsterdam. 'Dit is een doorbraak', zegt een uitzinnige Baudet in zijn speech, het begin van het einde van het partijkartel. De politiek gaat onze hete adem in de komende jaren voelen. Er is een enorme kracht tegen ons georganiseerd, vanuit de media en de gevestigde partijen. Maar wij zijn Forum voor Democratie. Wij roeien tegen de stroom in.'



'Zijn wij de enige die dit zien? De open grenzen, het geld wegsmijten in Brussel? Zijn wij de enige die dit gade slaan en er zo over denken? Dat is het gevoel dat veel mensen hebben en dat ik ook had. Je leest overal in de media dat het goed gaat, en op de universiteiten wordt onderwezen dat alle andere culturen goed zijn, maar wij zien hele andere dingen gebeuren. Wat we vandaag hebben laten zien aan Nederland en aan de wereld: wij zijn niet alleen. Wij zijn met heel veel mensen.'