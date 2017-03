Live - De eerste stemmen zijn uitgebracht: wat wordt de grootste partij?

Drukte bij nachtelijk stembureau

97 mensen hebben tussen 0.00 en 01.00 uur hun stem uitgebracht bij het stembureau in Castricum. Het stemlokaal, gevestigd in een bloemenkiosk op het station, opende om middernacht als eerste in Nederland de deuren.



Volgens de voorzitter van het stembureau stond de eerste geïnteresseerde al om 22.00 uur voor de deur, om er zeker van te zijn dat hij de primeur had. 'Het was een feestje. Er was muziek, mensen stonden massaal in de rij. Eén persoon kwam uit Beverwijk en mocht hier niet stemmen, maar kwam speciaal voor de sfeer. Verder waren er alleen lokale burgers.'



In Amsterdam hebben ongeveer vierhonderd jongeren hun stem uitgebracht bij een stemfeest in de Tolhuistuin. Tussen 0.00 en 03.00 uur konden de feestgangers stemmen en daar werd massaal gebruik van gemaakt, aldus een van de organisatoren.