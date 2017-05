Klaver wil terug aan tafel als VVD, CDA en D66 bewegen op migratie

In het Kamerdebat dat na die mislukte gesprekken volgde, leek het meningsverschil over migratie vooral tussen de VVD en GroenLinks te bestaan. De migratieplannen van de VVD zouden indruisen tegen de principes van GroenLinks. Geen van de vier partijen wilde publiekelijk uitleggen op welk detail de gesprekken precies waren stukgelopen. Naar verluidt zou de VVD af willen van het recht op asiel, iets wat voor GroenLinks onbespreekbaar zou zijn.



D66-leider Pechtold toonde in dat debat vooral zijn teleurstelling over het mislukken van deze combinatie. Deze coalitie had zijn sterke voorkeur. CDA-leider Buma hield in het midden of de verschillen tussen CDA en GroenLinks even groot waren als die tussen VVD en GroenLinks. De poging tussen deze vier partijen was gestrand, benadrukte hij.



Sindsdien verkeert de formatie in een impasse. Informateur Schippers sprak in een tweede verkennende ronde meermaals met alle fractieleiders, maar een nieuwe combinatie van partijen die samen om tafel willen werd nog niet gevonden.