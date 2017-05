Kabinetsformatie op onontgonnen terrein, hoe nu verder?

Niet ChristenUnie? Dan PvdA

Bij de formatievolgers ligt optie nummer 3 ook al klaar: het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 moet dan maar met de PvdA in zee. VVD-coryfee Hans Wiegel is een van de vertolkers van deze keuze. De PvdA heeft immers zoveel voor elkaar gekregen met de VVD in Rutte II. Maar het is juist die samenwerking die de sociaaldemocraten de grootste verkiezingsnederlaag uit de parlementaire geschiedenis heeft opgeleverd: van 38 naar 9 zetels. De PvdA is in shock en vindt dat ze zichzelf eerst opnieuw moet uitvinden. Dat is al moeilijk in de oppositie, maar helemaal lastig als de partij regeringsverantwoordelijkheid neemt als meest junior partner.