Juncker: 'Deze verkiezingsuitslag is van fundamentele waarde voor Europa'

Juncker belde Rutte woensdagavond rond 11 uur om hem te feliciteren. De Commissie was allerminst gerust op de uitslag. Ze vreesde dat de PVV de grootste partij zou worden wat de toon zou zetten voor de Franse presidentsverkiezingen volgende maand.



Het is dan ook geen toeval dat woensdagmorgen zowel Juncker als EU-president Tusk in het Europees Parlement in Straatsburg zich openlijk achter Nederland en Rutte schaarde in de rel tussen Nederland en Turkije.



De Commissie ziet de overwinning van de VVD als een duidelijk 'nee' tegen het anti-Europese populisme van de PVV. 'Deze verkiezingsuitslag is niet alleen van belang voor Nederland maar voor heel Europa. Ze is van fundamentele waarde', aldus de woordvoerder van Juncker.



Dat de Commissievoorzitter publiekelijk reageert op de verkiezingsuitslag, tekent het belang dat hij eraan hecht. Meestal zegt de Commissie zich niet in binnenlandse politieke zaken te willen mengen en beperkt ze zich tot een formele felicitatiebrief. Volgende week zaterdag treft Rutte zijn EU-collega's in Rome voor een speciale EU-top over de toekomst van de Europese Unie.