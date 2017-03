Jesse Klaver tijdens meetup: 'Maak ons de grootste'

De bijeenkomsten trekken ook de aandacht van buitenlandse media. Buitenlandse persbureaus - AP, Reuters - zijn donderdagavond aanwezig maar ook BBC, CNN, Al Jazeera en The New York Times. De campagne is geïnspireerd door die van de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders in de VS en eerder die van de Amerikaanse president Barack Obama.



De laatste keer dat een linkse partij de grootste was in Nederland, was in 1998. Toen won de PvdA onder leiding van premier Wim Kok de verkiezingen.



De ambitie van Klaver is nog groter. 'Maak ons de grootste', aldus Klaver, 'dan zorgen we voor de eerste centrum-linkse coalitie in veertig jaar.' Hij doelt op het kabinet-Den Uyl uit de jaren zeventig.