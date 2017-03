Internationale pers op het Binnenhof op zoek naar Wilders

Bekend in Zuid-Korea

Ook in Zuid-Korea is 'mister Wilders' bekend, vooral door zijn uitspraken over de Koran en moskeeën. Andere Nederlandse partijen kennen ze niet in haar land, zegt journaliste Il ju Chung. Ze volgt deze verkiezingen vooral in het kader van de komende Europese verkiezingen in Frankrijk, Italië en Duitsland.



Dat is ook een van de redenen dat verslaggever Pishtiwan Jaf van Kurdistan24 vandaag twaalf keer live verslag doet van onze verkiezingen. Daarnaast is Nederland een belangrijke partner in de Koerdische strijd tegen IS, aldus Jaf. En de diplomatieke rel van afgelopen weekend tussen Turkije en Nederland maakt de verkiezingen nog spannender voor de Koerden. Jaf vraagt stemmers in de rij of ze op Wilders stemmen, 'maar de meeste mensen twijfelen zelfs nu nog!', zegt Jaf verbaasd.