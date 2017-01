In voltooidleven-debat trekken christelijke partijen nu op met SP, Willeke Alberti en Hugo Borst

Leeftijdsgrens

Lees ook dit stuk uit Vonk terug: In de discussie over voltooid leven is de keuze voor de dood een puur individualistische. Terwijl volgens Kees Kraaijeveld de belangrijkste vraag zou moeten zijn: hoe hoog is de relationele waarde van het leven?

Het debat over stervenshulp bij voltooid leven kwam eind vorig jaar in een stroomversnelling. Nadat de coalitiepartijen VVD en PvdA het in het kabinet erover eens werden dat de grenzen moeten worden verruimd, nam D66 het initiatief over en diende meteen een wetsvoorstel in om het te regelen: ook wie niet ongeneeslijk ziek is maar wel 'klaar met leven' dient een beroep te kunnen doen op hulp bij het sterven. De leeftijdsgrens ligt in dat wetsvoorstel op 75 jaar. Een meerderheid in de Tweede Kamer, aangevoerd door VVD, PvdA, D66, GroenLinks en 50Plus, staat hier welwillend tegenover. Een minderheid van CDA, CU, SP en PVV reageert echter zeer afwijzend.



Naar verwachting zal het wetsvoorstel in de loop van 2017 worden behandeld. Het D66-Kamerlid Pia Dijkstra hoopt dat het debat meer ontspannen wordt doordat het nu via een initiatiefwet vanuit de Kamer wordt aangezwengeld. Eerder lieten CDA, SGP en CU al weten dat zij na de verkiezingen van maart niet zullen meedoen aan een kabinet dat een voltooidleven-wet maakt. Zij hopen een eventuele machtspositie in de kabinetsformatie uit te buiten om een blokkade op te werpen.



Dat wordt moeilijker als het initiatief niet vanuit het kabinet maar vanuit de Kamer komt. Individuele leden worden dan niet via een regeerakkoord aan een standpunt gebonden en kunnen gemakkelijker hun eigen lijn kiezen. 'Zij kunnen dan in overeenstemming met hun eigen geweten stemmen', hoopt Dijkstra. CU-leider Gert-Jan Segers riep de voorstanders vandaag opnieuw op voorlopig geen onomkeerbare stappen te zetten in dit debat.