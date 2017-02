Het is nu definitief: gemeenten mogen vuile dieselauto's weren uit centra

De uitspraak is ook van groot belang voor andere steden - zoals Rotterdam - die eveneens een deel van de meest vervuilende voertuigen weren uit delen van de stad.



Met de uitspraak vandaag is een eind gekomen aan een lange juridische strijd tegen de Utrechtse milieuzone, gevoerd door de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU). Volgens de SSLU verslechtert de luchtkwaliteit juist door de maatregel omdat auto's langer stil staan en meer omrijden. Maar ook de hoogste bestuursrechter stelde hen in het ongelijk. Dieselpersonenauto's en dieselbestelbusjes van voor 2001 mogen de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein niet inrijden.



Volgens de bestuursrechter is het voldoende dat de gemeente aantoont dat het milieu gediend is bij de maatregel en dat er een deugdelijke afweging is gemaakt. Dat de milieueffecten mogelijk marginaal zullen zijn, maakt het oordeel niet anders, aldus de rechter. De milieuzone maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit in Utrecht moeten verbeteren. Elke maatregel op zichzelf hoeft niet te leiden tot een 'in absolute termen significant groot effect', aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Utrecht en Rotterdam claimen dat met name de roetuitstoot in de stad flink is afgenomen door de maatregel