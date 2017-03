Het Binnenhof: 9 maart

DE CAMPAGNEKARAVAAN

Waar zijn de lijsttrekkers?



Met nog zes dagen te gaan tot de verkiezingen, loopt de agenda over van de campagneactiviteiten. Hieronder een greep uit het aanbod.



Terwijl Klaver zijn fans toespreekt in Amsterdam gaan de lijsttrekkers van het CDA, de ChristenUnie en de SGP vanavond met elkaar in debat in Ede. Het Nederlands Dagblad organiseerde dit Christelijk Lijsttrekkersdebat. Ook daar zijn alle plekken vergeven, maar u kunt meekijken via de livestream vanaf 19.45 uur.



Gert-Jan Segers (ChristenUnie) is vanavond ook te zien bij Pauw & Jinek samen met Tunahan Kuzu van Denk.



Vrijdagavond treffen Asscher (PvdA) en Roemer (SP) elkaar in een linkse derby bij EenVandaag. EenVandaag organiseerde het linkse debat als tegenhanger van de rechtse ontmoeting tussen Wilders en Rutte op maandagavond.



Eveneens op vrijdagavond: VVD-lijsttrekker Rutte is te gast in Nieuwsuur en sluit de reeks lijsttrekkersinterviews af. Begin deze week kreeg hij bij Pauw & Jinek een groep boze Groningers over zich heen. Houdt hij zich bij Nieuwsuur staande tegenover drie kritische kiezers?



Diezelfde avond zijn Thierry Baudet en Theo Hiddema van het Forum voor Democratie in restaurant De Halve Maen aan de Sloterweg in Amsterdam.



VoorNederland trekt zaterdag door Rotterdam met onder meer hun Rotterdamse kandidaten Louis Bontes en Tanya Hoogwerf.



D66 organiseert zondag het Festival van de Redelijkheid, in De Doelen in Rotterdam, met artiesten als Greg Shapiro, Shirma Rouse, Jan Terlouw en Alexander Pechtold. Zondagavond is Sylvana Simons van Artikel 1 te zien bij 'De Grote Manifestatie' in het Bijlmer Park Theater.



Zondagmiddag organiseert de Volkskrant op Zondag een debat tussen de nummers 2 in de Rode Hoed in Amsterdam.



Maandag vliegt Henk Krol van 50Plus per helikopter van provincie naar provincie. In 9 uur tijd doet hij ze alle twaalf aan. Hij komt naar de kiezer, maar de kiezer moet ook naar hem komen: 'Op de landingsplaatsen praat hij met kiezers en noteert hij hun wensen', meldt het persbericht.



Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is maandagmiddag te gast bij de Universiteit Twente voor het Tubantiadebat.



Dinsdagavond treffen de lijsttrekkers van maar liefst veertien partijen elkaar nog één keer in het slotdebat van de NOS. De acht grootste treffen elkaar één op één: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Zes kleinere partijen strijden in groepjes van drie: 50Plus, Partij voor de Dieren, VNL, Denk, Artikel 1 en Nieuwe Wegen.