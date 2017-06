Het Binnenhof: 8 juni

RUZIE VAN DE DAG

50Plus blijft 50Plus



Ondanks 'the changes of scenery' zal een enkeling wellicht enigszins vermoeid raken door de lange, lange formatie. Gelukkig is er 50Plus.



Binnen de ouderenpartij is er in aanloop naar het ledencongres op 17 juni weer als vanouds ruzie uitgebroken. Vanavond is er crisisberaad in Utrecht.



De collega's van Trouw hebben alle intriges (spoiler alert: het is gecompliceerd) op een rij gezet. Executive summary: één bestuurslid dreigt naar de rechter te stappen omdat de andere bestuurders haar willen royeren. Ze zou hebben geheuld met een groep muiters die op het congres een motie van wantrouwen willen indienen tegen het partijbestuur dat te eigengereid zou opereren.



Uiteindelijk komen alle ruzies bij 50Plus gelukkig op hetzelfde neer: Jan Nagel kan niet weg. De oprichter wil over twee weken het partijvoorzitterschap neerleggen. Dat probeerde hij eerder ook als eens en ook toen brak er onmiddellijk bonje uit. Jan Nagel (77) is nog niet weg, maar zijn comeback hangt al weer in de lucht.



