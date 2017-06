Het Binnenhof: 7 juni

Raadsel van de dag

Het stemmenlek



De verkiezingen waarmee het allemaal begon, lijken inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. Maar toch keerden ze vandaag weer even terug op het Binnenhof. Want het nieuws dat in de Brabantse gemeente Boxmeer liefst 7600 stemmen niet zijn meegeteld in de verkiezingsuitslag, valt niet in goede aarde in de Tweede Kamer.



Een meerderheid neemt geen genoegen met de excuses van de gemeente ('vervelend en pijnlijk') en roept minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op het matje: hij moet komen uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren.



In Boxmeer werden door een fout de stemmen op nogal wat partijen niet meegeteld. Het hoofdstembureau in Den Bosch had alleen de stemmen op VVD, PvdA, PVV en SP ingevoerd in het systeem. Hoe dat kwam is niet meer te achterhalen. Mogelijk was er sprake van een 'menselijke fout bij de invoer' in combinatie met een storing in de software waarmee de uitslag wordt doorgegeven. Plasterk laat weten dat die fout niet meer kan worden hersteld. De uitslag van de verkiezingen is al onherroepelijk.



De enige meevaller komt van de Kiesraad: die heeft berekend of de einduitslag anders was geweest mét alle Boxmeerse stemmen. Dat blijkt niet het geval. Maar dat stelt de Kamer niet gerust, want als 7600 stemmen zomaar zoek kunnen raken, waar ligt dan de grens? Plasterk moet nu eerst in een brief meer informatie leveren, waarna binnenkort een debat volgt.