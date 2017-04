Het Binnenhof: 7 april

GESPREK VAN DE DAG

Klavers 'papa-dag'



Bij gebrek aan echt nieuws draait de berichtgeving over de formatie vooralsnog om bijzaken. Hoogtepunt tot dusver: Alexander Pechold en Wouter Koolmees die hand in hand naar de onderhandelingstafel liepen.



Vandaag is er dan eindelijk een nieuw trending topic gevonden: de 'Papa-dag voor Klaver', zoals De Telegraaf vanochtend onthulde. Volgens de krant is de GroenLinks-leider er verantwoordelijk voor dat de onderhandelingen vandaag weer stilliggen. Hij zou de vrijdagen liever gebruiken om bij zijn twee kinderen te zijn.



Een woordvoerder van GroenLinks bevestigt dat de zaak inderdaad aan de orde is gekomen toen er vorige week werd gesproken over de vergadertijden van de formatie: hoeveel keer per dag, alleen overdag of ook 's avonds, hoeveel keer per week? Klaver heeft toen gezegd dat het hem beter zou uitkomen om vrijdag open te laten.



Aangezien er 's ochtends voor premier Rutte ook nog ministerraad is die hij moet voorzitten, hebben de deelnemers 'gezamenlijk' afgesproken om voorlopig slechts vier dagen per week bijeen te komen. 'Maar dat kan ook weer veranderen,' aldus de GroenLinks-woordvoerder, die er nadrukkelijk bij vermeldt dat Klaver zelf nooit de term 'papa-dag' gebruikt, omdat hij iedere dag papa is.



De reacties op de sociale media zijn wisselend. Voor critici is dit het ultieme bewijs dat Klaver ongeschikt is om het land te besturen, voor bewonderaars juist een teken van modern leiderschap.



Overigens is het niet voor het eerst dat een (mannelijke) politicus in opspraak raakt omdat hij zijn kinderen wil zien. In 2013 kopte De Telegraaf op de voorpagina: 'Lampiondag Asscher wekt wrevel'. De PvdA'er had het gewaagd een overleg over pensioenen af te zeggen omdat hij met zijn kinderen Sint-Maarten wilde vieren. 'Het vicepremierschap is geen deeltijdfunctie', sneerde een anonieme fractieleider in de krant. Een ander politiek kopstuk: 'Het is hier geen kleuterschool.'



Daarna kwamen er ook veel steunbetuigingen voor Asscher, ook van Telegraaflezers. Een dag later kopte de krant: 'Veel steun voor 'papa' Asscher.'