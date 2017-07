Het Binnenhof: 5 juli

WERK IN UITVOERING

MH17



Achter de schermen van het MH17-onderzoek is volgens alle bronnen het afgelopen jaar veel meer gebeurd dan nu al kan worden verteld. Maar vandaag werd wel weer eens een formele stap genomen: bij gebrek aan draagvlak voor een internationaal tribunaal neemt Nederland de berechting zelf ter hand van degenen die op 17 juli 2014 de raket afvuurden. Dit hebben de vijf landen die onderzoek doen naar de ramp samen besloten.



Dat zal de toch al geringe kans om de daders voor de rechter te krijgen waarschijnlijk niet vergroten: zeker als er Russen onder de verdachten zijn,

rekent niemand erop dat zij aan Nederland worden uitgeleverd. Maar deze beslissing biedt wel de kans om in elk geval een proces te voeren, met of zonder de verdachten. 'Ik zie mensen niet gauw de gevangenis ingaan. Maar de waarheid komt denk ik wel boven tafel', zegt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, vandaag in de Volkskrant.



Veel zal afhangen van de nationaliteit van de verdachten die uiteindelijk worden aangewezen. Als onder hen Oekraïeners zijn, is de kans op hun berechting sinds vandaag wel toegenomen. Want Oekraïne - het land waar de misdaad zich afspeelde - draagt de strafvervolging officieel over aan Nederland. Een verdrag hierover wordt nog deze week ondertekend. Dat is van belang omdat het proces in Nederland dan niet alleen over de Nederlandse, maar over alle slachtoffers kan gaan. Dat was voor Maleisië en Australië een belangrijke eis.



Bovendien kunnen Oekraïners - die net als Russen volgens hun grondwet niet mogen worden uitgeleverd - op basis van het verdrag wel op afstand worden gehoord. Als zij veroordeeld worden, mogen zij hun straf uitzitten in Oekraïne.



Premier Rutte noemt de beslissing 'een volgende stap op weg naar het achterhalen van de waarheid, de berechting van verdachten en genoegdoening voor de nabestaanden'. Wel benadrukt hij opnieuw dat het een zaak van lange adem blijft.