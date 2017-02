Het Binnenhof: 28 februari

TACTIEK VAN DE DAG

Nee-schudden



Het hoofd voorlichting van het CDA was in de pauze persoonlijk even op de twee mannen afgestapt. 'Ik zie op Twitter dat er mensen zijn die zich aan jullie ergeren', had hij gezegd. Toeval of slim ingehuurde figuranten, vroeg een kijker zich af.



Die twee mannen, dat waren Bas Schimmel en Said Kasmi, respectievelijk secretaris van D66 Amsterdam en directeur van het landelijk bureau van D66. Tijdens het tv-lijsttrekkersdebat in de Rode Hoed in Amsterdam waren ze pal achter Sybrand Buma gaan zitten. In 1,2 miljoen huiskamers was te zien hoe ze bij opmerkingen van de CDA-voorman, met name toen het over islam en vluchtelingenopvang ging, misprijzend het hoofd schudden.



En zoiets gebeurde niet voor het eerst. Verslaggever Ariejan Korteweg zocht het uit.