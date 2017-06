Het Binnenhof: 26 juni

...en Asscher op zijn profiel



Intussen is het voor veel partijen nog zoeken naar de nieuwe verhoudingen. Oppositiepartijen als CDA, D66 en de ChristenUnie staan met één been in het kabinet, GroenLinks mocht er even aan proeven en maakt zichzelf nu weer vrij en de PvdA moet nog een tijdje demissionair doorbesturen terwijl de oppositie lonkt.



Dat zorgt soms voor ingewikkelde toestanden. Vanochtend berichtte De Telegraaf over de woede bij de VVD en werkgeversorganisatie VNO-NCW nu de Pvda in de Kamer actie voert tegen versoepeling van de bonusregels voor banken. De VVD hoopt dat het nieuwe kabinet overgaat tot versoepeling omdat de strenge bonusregels nu banken op de vlucht voor de Brexit zouden weghouden uit Nederland.



Maar de PvdA heeft daarin een heerlijk politiek speeltje gevonden om zich te ontworstelen aan het juk van het huwelijk met de VVD en meteen even lekker te stoken in de nieuwe regeringscoalitie. Eerder in het voorjaar diende de partij al een motie in die het kabinet verbiedt om de bonusregels te versoepelen. Daarmee kwam meteen GroenLinks in een lastig parket. Klaver wilde wel voorstemmen maar niet meteen de potentiële coalitiepartners VVD, CDA en D66 voor het hoofd stoten. Op gezag van de onderhandelende partijen werd de stemming over de motie toen uitgesteld.



Maar nu komt de PvdA opnieuw met de motie. En nu is niet GroenLinks maar de ChristenUnie de pineut. Ook Gert-Jan Segers zou liefst voor stemmen, maar nu zit hij plots met meekijkende coalitiepartners.



Durft hij de PvdA toch aan een meerderheid te helpen? Dinsdagmiddag wordt er gestemd, dinsdagochtend moet Segers met zijn eigen fractie een standpunt bepalen. 'Een lastig dilemma', erkent een woordvoerder van de partij. En de eerste test voor de spankracht van de coalitie in spe.



Lodewijk Asscher wacht de ontwikkelingen af, met duivels genoegen.