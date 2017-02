Na twee minuten werd het al een gebekvecht om cijfers

HET RADIODEBAT

Een strijd om de cijfers..



Nog geen twee minuten hadden Mark Rutte en Emile Roemer vandaag in het lijsttrekkersdebat van Radio1 nodig om daar te belanden waar zij elkaar in 2012 ook steeds troffen: in gebekvecht om de cijfers.



Rutte ging er met gestrekt been in, op de vertrouwde punten: 'Ik snap niet dat de SP meer dan 300 duizend banen vernietigt.' En, over de pensioenleeftijd:'U schuift de rekening door naar toekomstige generaties!'



Roemer verweerde zich heftig: op de korte termijn creëert de SP juist banen en hij doet tenminste wat voor de bouwvakkers die echt wel op zijn rond hun 65ste! Gestotter of aarzelingen, waar Rutte ongetwijfeld op had gehoopt bij zijn tegenstander, bleven dit keer ver weg.



Waarna het debat al snel de vorm aannam die lijsttrekkersdebatten in Nederland meestal aannemen: een welles-nietes-twistgesprek over cijfers die de luisteraars en kijkers niet kennen. Met de berekeningen van het Centraal Planbureau als centraal gespreksthema - door alle lijsttrekkers tot achter de komma uit het hoofd geleerd.



Het was CDA-leider Buma die dat patroon probeerde te doorbreken toen hij zijn voorstel voor herinvoering van de dienstplicht verdedigde en vooral werd aangevallen op de betaalbaarheid van dat plan.



Buma: 'Daar gaan we weer. Het gaat hier steeds over de CPB-doorrekeningen. Maar de zorgen van mensen gaan niet over wat het kost, maar wat het oplevert. Dit is een plan tegen de versplintering in de samenleving!' Pechtold (D66) toonde zich niet onder de indruk: 'De heer Buma heeft de rekenmachine van Henk Krol gebruikt toen hij dit plan maakte.'



De cijfers verdwenen pas uit beeld in de ronde over euthanasie bij 'voltooid leven', toen Buma en Gert-Jan Segers (CU) samen optrokken tegen de Wet waardig sterven van Pechtolds D66. Segers: 'Ik wil een brede maatschappelijke coalitie die investeert in een samenleving waar ouderen er helemaal bij horen, gezien worden.'



Pechtold vond dat een goed idee maar wilde het allebei: 'U vergeet dat er naast waardig ouder worden ook waardig sterven is. Ik sprak laatst een weduwnaar. Hij zei: ik heb een fantastisch huwelijk achter de rug, mijn kinderen komen echt genoeg langs, maar ik vind deze fase afbreuk doen aan de rest van mijn leven..'



Buma: 'Ja, maar daar gaat het toch...de vraag moet daar toch zijn: wat kunnen wij doen om uw leven mooi te maken?'