Het Binnenhof: 20 april

OBSESSIE VAN DE DAG

Turkije, Turkije, Turkije



'Een dag niet over Turkije gepraat, is een dag niet geleefd', zei Tunahan Kuzu, voorman van Denk, gisteravond in het debat over de Brexit, waar op verzoek van de Kamer het onderwerp Turks referendum aan was toegevoegd. Kuzu citeerde niet zijn eigen lijfspreuk, maar verweet de rest van de Kamer een obsessie met Turkije (een verwijt dat Denk-genoot Öztürk een dag eerder ook al uitte bij het in ontvangst nemen van een petitie over de Armeense genocide). Verrassend, vonden andere Kamerleden, dat Kuzu vervolgens vrijwel zijn hele spreektijd gebruikte om over Turkije te praten en het onderwerp Brexit beperkte tot twee zinnen.



Over wie meer geobsedeerd is met Turkije valt te twisten, feit is dat Denk over dit onderwerp totaal van mening verschilt met de andere partijen. De Turken mogen zelf over hun staatsinrichting beslissen, zei Kuzu, daar hebben ze het vingertje van Nederland niet bij nodig. Ook bij het vingertje van de waarnemers van de OVSE plaatste hij kanttekeningen, die organisatie zou partijdig zijn. Kuzu riep tot slot het kabinet op de banden met Turkije vooral aan te halen, in het belang van Turkse Nederlanders hier en Nederlanders in Turkije.



Denk stond (bijna) geheel alleen. Het kabinet en de andere partijen neigden juist naar een hardere opstelling richting Ankara. Een lichtpuntje voor Kuzu: Thierry Baudet van het Forum voor Democratie schaarde zich vandaag achter de motie van Denk.