Het Binnenhof: 19 mei

CONTROVERSE VAN DE DAG

Teeven versus De Groene



Fred Teeven gedijt niet goed in de luwte. Een van de grootste en langste affaires van het kabinet-Rutte II draaide om hem. In januari nog struikelde een tweede VVD-minister van Justitie over zijn 'Teevendeal'. Teeven zelf zat na zijn eigen val als staatssecretaris weer in de Kamerbankjes. Sinds hij in maart de Kamer verliet, slaagde hij erin twee hele maanden nieuwe ophef te vermijden. Nu is Teeven terug.



In een interview met hoogleraar Henri Beunders voor De Groene Amsterdammer blikte de VVD'er terug op hoe hij als staatssecretaris van Justitie opereerde: 'Verdere verstrenging van het strafrecht zat er niet meer in. Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken.' Dat beoogde effect was: meer verdachten achter de tralies.



Een interessant inkijkje in Teevens visie op law and order. Maar, zegt hij nu, zo heb ik dat helemaal niet gezegd. Bovendien was het volgens hem een achtergrondgesprek en geen interview. Hij beraadt zich op juridische stappen. Laat maar komen, zegt De Groene. Teeven wist dat hoogleraar Beunders hem sprak voor een publicatie, stelt het tijdschrift. 'We zien een eventuele zaak met vertrouwen tegemoet.'



Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Onze politieke redactie neemt u elke middag rond 17.00 uur mee naar het Binnenhof. De Haagse vierkante kilometer is een snelkookpan waarin een tweet in de ochtend kan uitgroeien tot een Kamerdebat in de middag en een crisis in de avond. U leest het in Dagkoersen.



Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Meld u hier aan: volkskrant.nl/dagkoersen. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl.