Het Binnenhof: 19 juni

OVERLEDEN

Henk van Rossum



Oud-SGP-leider Henk van Rossum is zaterdag op 97-jarige leeftijd overleden. Hij zat tot 1986 liefst 19 jaar namens de Staatkundig Gereformeerde Partij in de Tweede Kamer, waarvan vijf jaar als fractieleider.



Zijn entree maakte hij in het roerige verkiezingsjaar 1967, het jaar waarin de ontzuiling zich voor het eerst op het Binnenhof manifesteerde. Dat fenomeen ging aan de SGP uiteraard grotendeels voorbij, maar Van Rossum stond in eigen kring wel degelijk te boek als een vooruitstrevend man. Hij was de eerste SGP-politicus die zich (in 1968) in een documentaire over de Wet verontreiniging oppervlaktewater voor de televisie liet interviewen.



Ook viel hij op omdat hij af en toe een licht pak durfde te dragen. In de jaren negentig, toen het 'vrouwendebat' in de SGP intensief werd gevoerd, nam hij afstand van het partijbestuur dat aanstuurde op een verbod op het vrouwenlidmaatschap.



Van Rossum gaat ook de politieke geschiedenisboeken in als de man die de term 'aangeschoten wild' muntte. Hij had het over minister van Aardenne van Economische Zaken, die in grote moeilijkheden kwam in het debat over de afhandeling van de parlementaire enquête naar de ondergang van het scheepsbouwersconsortium Rijn-Schelde-Verolme.



'Het was een schot in de roos', schreef SGP-fractievoorlichter Menno de Bruyne later in een aan Van Rossum gewijd boek. 'Door de SGP-parlementariër zonder kwade bedoelingen gelost, maar met een voor de minister funeste uitwerking. In het volgende kabinet keerde hij niet meer terug. Deze door Van Rossum gemunte uitdrukking behoort tot op de dag van vandaag tot het officiële Algemeen Beschaafd Binnenhofs.'



Dat zullen Ivo Opstelten, Fred Teeven, Ard van der Steur en Wilma Mansveld volmondig beamen.