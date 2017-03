Het Binnenhof: 16 maart

ZIJ DOEN NIET MEE

Veroordeeld tot de oppositie



Verkenner Schippers zou haar puzzel ook kunnen beginnen met het wegstrepen van partijen die in elk geval niet mee zullen doen. Het ligt voor de hand dat de PvdA zich de komende jaren in de oppositie gaat bezinnen op haar toekomst. Er zit weinig anders op dan voor het eerst in tijden daadwerkelijk te gaan leven naar de linkse rapporten die de achterban jaar na jaar produceert. Want geen partij stelde zich zo vaak de vraag 'waartoe zijn wij op aarde?' als de PvdA. Maar telkens won pragmatiek het van een echte terugkeer naar de sociaaldemocratisch waarden.



Bij bezinning hoort de bezem. De Enschedese PvdA-fractie vindt dat partijvoorzitter Spekman moet vertrekken. De achterban stemt hierover aanstaande zaterdag tijdens een ledenraad in Utrecht.



De PVV valt eveneens af. Geen enkele partij wil met Wilders samenwerken in een regering. De andere fractieleiders kunnen die belofte gemakkelijk houden nu Wilders' populariteit kleiner blijkt te zijn dan de peilingen de afgelopen weken suggereerden.



Ook de SP van Emile Roemer heeft waarschijnlijk nog eens vier jaar oppositie in het vooruitzicht. Roemer voerde campagne met de belofte niet te zullen gaan regeren met de VVD. Bovendien heeft hij geen grote zetelwinst om mee te schermen aan de formatietafel.



Dan zijn er nog de kleintjes die met veel plezier de komende jaren op hun eigen aambeeld gaan hameren: 50Plus, Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie. Stuk voor stuk winnaars, maar inhoudelijk of zeteltechnisch geen waarschijnlijke coalitiepartners.



