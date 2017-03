Het Binnenhof: 13 maart

DEBAT OP KOMST

Rutte versus Wilders



Dat komt goed uit, want uitgerekend vandaag staat de enige directe confrontatie op het programma tussen Rutte en zijn grootste electorale concurrent, PVV-leider Wilders. Vanaf 18.00 uur is het zover, bij EenVandaag op NPO 1 en Radio1.



Ook voor Wilders staat daar veel op het spel, analyseert politiek verslaggever Frank Hendrickx. 'De PVV verliest sinds het eind van 2016 gestaag terrein in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van de belangrijkste kiezersonderzoeken. Inmiddels vallen de verschillen met CDA en D66 zelfs - nipt - binnen de foutmarge. Er staan vanavond drie thema's op het programma - zorg, economie en integratie - maar de diplomatieke rel met Turkije is nu uitgegroeid tot hét onderwerp van de voorheen tamelijk richtingloze campagne. Wilders zal hopen dat de afkeer over de handelwijze van Turkije zijn achterban motiveert om een signaal af te geven via een stem op de PVV, de partij die onder andere campagne voert met de slogan 'Genoeg is genoeg'.



Voor Rutte is de diplomatieke rel met Turkije dé kans zich opnieuw te presenteren als een zelfverzekerde staatsman die de afgelopen jaren essentiële internationale contacten heeft opgedaan. Het conflict met Ankara toont volgens de VVD andermaal aan dat we leven in woelige tijden en dat het land het beste af is met een ervaren man in het Torentje. 'Geen experimenten,' herhaalt Rutte keer op keer.



