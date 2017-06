Het Binnenhof: 13 juni

DE FORMATIE, DAG 90

Exit Klaver



Wie blies de boel op? Het grootste verschil met de vorige formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, die tot 15 mei duurde, is dat de partijen toen weigerden elkaar zwart te maken. Ze konden elkaar binnen afzienbare termijn nog nodig hebben, was toen de overtuiging.



Dat het geloof in deze combinatie na de stranding van maandagavond echt verdwenen is, is te merken aan de beschuldigingen die nu wel over en weer vliegen - vooral in het informele circuit in de wandelgangen.



Het beeld dat VVD, CDA en D66 schetsen is dat van een wispelturige Jesse Klaver die in de afgelopen zes dagen tweemaal op het punt had gestaan akkoord te gaan, maar telkens na consultatie met zijn team toch weer de hakken in het zand zette. Terwijl de drie partijen en de informateur werkelijk alles hadden gedaan om GroenLinks binnenboord te houden. 'Politieke onwil en politieke onmacht', aldus het oordeel van D66-leider Pechtold.



Niets van waar, zo klinkt het vanuit GroenLinks. Klaver was best bereid om te praten over immigratiebeperkende maatregelen, maar niet als het erop neerkomt dat Nederland de grenzen sluit voor oorlogsvluchtelingen: er moet ruimte blijven voor gecontroleerde maar gastvrije opvang - dat is steeds Klavers standpunt geweest en dat zal het ook blijven. 'Mensen die vluchten voor oorlog en geweld sturen we niet terug naar landen waarvan we niet weten of ze veilig zijn', aldus Klaver.



Dat wordt niet door iedereen in de achterban van GroenLinks begrepen, zo blijkt uit de vele reacties, maar een weg terug is er nu niet meer. Voor GroenLinks verdwijnt regeringsdeelname, die niet eerder zo dichtbij was, alsnog ver achter de horizon.