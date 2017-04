Het Binnenhof: 13 april

FIJNE PASEN

Onze naam is haas



Werden gisteren op basis van krantenartikelen nog Kamervragen gesteld over het Paasfeest dat aan culturele erosie zou lijden, vandaag schrijven kranten dat het bij nader inzien alles meevalt. Op scholen in heel Nederland wordt volop Pasen gevierd, met alle vrolijke aankleding die daarbij hoort. De storm die het AD had gecreëerd, bleek volgens diezelfde krant een 'storm in een glas water'. Onze eigen Volkskrant maakte de verwarring vandaag juist weer groter door in een stukje te beweren dat met Pasen de hemelvaart van Jezus wordt gevierd (de wederopstanding leek even vergeten). Waarop twitterend Nederland massaal in het toetsenbord klom om de fout te corrigeren (@RPlasterk: 'Jezus. Hemelvaart...').



Pasen is springlevend. Een zalig weekeinde gewenst. Dagkoersen is er dinsdag weer.



Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Onze politieke redactie neemt u elke middag rond 17.00 uur mee naar het Binnenhof. De Haagse vierkante kilometer is een snelkookpan waarin een tweet in de ochtend kan uitgroeien tot een Kamerdebat in de middag en een crisis in de avond. U leest het in Dagkoersen.



Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Meld u hier aan: volkskrant.nl/dagkoersen. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl.