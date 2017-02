Het Binnenhof: 10 februari

UITSPRAAK VAN DE DAG

'Ook premier van de Groningers'



Woensdag buitelden de lijsttrekkers in het verkiezingsdebat in Groningen over elkaar heen met cadeaus voor de gedupeerde provincie. Den Haag had na zestig jaar gaswinning een 'ereschuld' in te lossen, zeiden de politici. Buiten stonden de Groningers met brandende fakkels in de hand en ongeloof in de ogen. Ze vertrouwden ze niet meer, die politici, geen van allen. Zelfs niet Jesse Klaver, constateerde een verbouwereerde Jesse Klaver.



Maar het minste vertrouwen hadden de Groningers in de VVD en diens minister Henk Kamp en premier Mark Rutte. De premier, tevens lijsttrekker, was bovendien niet bij het lijsttrekkersdebat. Zijn secondant Zijlstra kreeg die hete aardappel toegeschoven. Wel had Rutte een dag eerder in talkshow Jinek het een en ander gezegd over Groningen. Dat er 'echt heel veel geld' naartoe ging en dat het kabinet 'netjes' omging met de afhandeling van de aardbevingsschade.



Vandaag kreeg hij bij zijn wekelijkse persconferentie een tweede kans. 'De woede en teleurstelling van mensen snap ik door en door', zei hij. 'Ik ben de minister-president van alle Nederlanders, ook van de Groningers. Dat betekent dat onder mijn leiding dit kabinet, als dat voor de veiligheid nodig is, opnieuw naar de gasproductie zal kijken. Als het nodig zou zijn dat moet die verder omlaag.' Ook de afwikkeling van schade moet sneller, stelde de premier.