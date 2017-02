Henk Krol: AOW kan terug naar 65 als uitkering wordt verlaagd

8 miljard lager

Niettemin gaat het planbureau ervan uit dat komende kabinetten wél braaf zullen verhogen. De UVT-onderzoekers trekken de lijn van de afgelopen dertig jaar door. In dat geval zijn de AOW-uitgaven in 2020 niet 12 miljard hoger, maar 8 miljard lager dan waar nu op wordt gerekend. De onderzoekers: 'In 2060 zal er dan niemand van wakker liggen als de AOW-leeftijd nog 65 is.'



Het effect is dan wel dat de AOW-uitkering tegen die tijd relatief een stuk lager ligt. Ouderen leveren daarmee behoorlijk in aan koopkracht. 'Of dat ook een gewenste ontwikkeling is, is een andere vraag', aldus de onderzoekers.



Maar 50Plus is toch voorstander van een welvaartsvaste AOW?



'Jazeker', reageert partijvoorzitter Jan Nagel. 'Maar het gaat er nu alleen om een einde te maken aan dat schrikbeeld dat het allemaal onbetaalbaar is als we de AOW-leeftijd verlagen. Het is maar net waar je de prioriteiten legt. Het gaat ons nu om de komende kabinetsperiode. Als wij gaan regeren, gaat de AOW-leeftijd terug naar 65 en stijgt de uitkering mee met de lonen. Dat kost 3,5 miljard euro. Hoe wij dat dekken, hoort u aanstaande donderdag van ons.'