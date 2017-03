Hans Wiegel: 'Meneer Erdogan heeft Rutte een handje geholpen'

Job Cohen (PvdA)

'De PvdA moet even heel goed gaan nadenken: herbronnen en zich bezinnen op de plek van sociaaldemocratie in deze tijd. Laat Lodewijk Asscher de tijd nemen en die taak op zich nemen. Ik denk dat hij dat goed kan. Dit wordt een hele ingewikkelde formatie. Als je kijkt naar VVD-CDA-D66 en GroenLinks daarbij, dan is dat voor GroenLinks een hoogst ingewikkelde positie. Dan kan de PvdA nog aan ze vertellen hoe dat voelt en hoe dat dan ongeveer gaat.'



'Het is veel te vroeg om te speculeren over al dan niet meeregeren, maar dat ligt niet voor de hand. Want dan heb je het toch weer over een kabinet dat qua signatuur niet zoveel verschilt van wat we nu hadden, en ik heb zomaar het gevoel dat dat de PvdA niet goed bekomen is. Dus Lodewijk, kop op. Het is een enorme dreun, maar gewoon doorgaan is het beste wat hij kan doen.'