GGZ-afdeling Denk is klaar met associatie met partij Denk en gaat andere naam verzinnen

Kort geding

GGZ Friesland kan het geld beter besteden aan cliënten in de geestelijke gezondheidszorg Reactie Kuzu na oprichting Denk

Het gebakkelei voor GGZ Friesland ontstond twee jaar geleden, toen de politieke partij Denk van de gewezen PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk het levenslicht zag. Niet alleen was de naam hetzelfde, ook het logo van de partij leek sterk op dat van de zorgorganisatie, die daarom een kort geding aanspande. 'GGZ Friesland kan het geld beter besteden aan cliënten in de geestelijke gezondheidszorg', was daarop Kuzu's reactie. Toch pasten hij en Özturk het logo aan, een dag voor zij voor de rechter hadden moeten verschijnen. Daarmee was voor GGZ Friesland de kous voorlopig af, al bleven de namen hetzelfde.



De hausse aan boze mails is de zorgorganisatie nu alsnog teveel. 'De zorg voor mensen met psychische klachten wordt niet langer aangeboden via Denk', schrijft de GGZ op website denk.nl. 'Reden hiervoor is de voortdurende connectie die wordt gelegd tussen ons en de politieke partij Denk. Politieke neutraliteit is voor ons als zorginstelling van groot belang, zowel voor medewerkers als cliënten. Daarom zien we ons helaas genoodzaakt om afstand te moeten doen van dit domein en dit merk.'