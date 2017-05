Formatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks stukgelopen op migratie

'Het is niet gelukt. De besprekingen zijn beëindigd. Deze leiden niet tot een nieuw kabinet. Dat is de conclusie die wij vandaag met elkaar hebben moeten trekken.

Er is achttien dagen ongelooflijk hard gewerkt. Ook daarbuiten. Er waren ook onderhandelingen die plaatsvonden buiten deze tafel. Het was onvoldoende om de kloof te dichten. De inhoudelijke verschillen zijn gewoonweg te groot gebleken. Ik zal mijn eindverslag zo snel mogelijk aan de Kamervoorzitter aanbieden. Ik geef de opdracht aan de Tweede Kamer terug. Het liep niet vast op ieders inzet maar echt op de inhoud. Van tevoren wisten we dat het moeilijk zou worden. Iedereen heeft oprecht geprobeerd om het onwaarschijnlijke mogelijk te maken. Er was onderling vertrouwen, de sfeer was goed. UIteindelijk hebben we helaas moeten vaststellen dat de vershcillen op sommige onderwerpen te groot zijn. Alle grote onderwerpen hebben wij op tafel gehad. Partijen hebben ook elkaar gevonden op deelonderwerpen. Maar er is pas een akkoord als het helemaal rond is. Migratie bleek vandaag de drempel die te hoog was. Daar hebben we niet de vereiste gemeenschappelijke basis kunnen vinden. We kunnen niet zeggen of het op alle andere onderwerpen wel gelukt zou zeggen. Andere onderwerpen die moeilijk waren, waren klimaat en inkomen.'