Formatie stagneert: meeste partijen zien minderheidskabinet als laatste redmiddel

Een groter obstakel is de politieke versplintering en polarisatie. Het meest voor de hand liggende minderheidskabinet van VVD, CDA en D66 zal naar verwachting al snel op hindernissen stuiten, al is het maar doordat er nu ook onderlinge fricties zijn ontstaan. Pechtold heeft tijdens deze formatie kwaad bloed gezet bij Rutte en Buma door de CU op eigen houtje buiten de deur te zetten. Achter de schermen klinken bittere verwijten.



Vrijdag zette de D66-leider de verhoudingen verder onder druk. In omfloerste termen liet Pechtold weten dat een coalitie zonder het CDA voor hem een serieuze optie is. Een kabinet zonder Rutte - de variant die Roemer wil - is voor de D66'er juist van de baan.



In het minderheidskabinet zullen de verhoudingen alleen maar verder op de proef worden gesteld. Iedere potentiële gedoogpartner kan eisen stellen. De PVV lijkt al helemaal geen begaanbare weg, maar ook 'over links' zijn de vooruitzichten voor een stabiele gedoogconstructie niet best.