Formatie gaat verder: Rutte III zoekt fundament van vertrouwen

Vertrouwen

Het zijn zaken die de sfeer in de Stadhouderskamer mede bepalen. De meivakantie is benut om uit te rusten, even afstand te nemen. De mantra van voor de pauze is in alle kampen ongewijzigd: 'Wij willen dit echt proberen.' De eerste contouren van afspraken zijn op een rij gezet en gewogen. Hier en daar is zelfs sprake van voorzichtige haast: als deze combinatie de begroting voor 2018 wil opstellen, dan moet een kabinet voor de zomervakantie op het bordes staan.



Uiteindelijk gaat het om vertrouwen. Nog steeds is niet vergeten dat het GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren eind maart op eigen gezag eiste dat de Groningse gaswinning verder zou worden teruggeschroefd.