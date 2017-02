Factcheck: komt GroenLinks stiekem met lastenverzwaring van 800 euro?

De ODE-heffing bestaat al. Uit doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat GroenLinks de heffing van 2021 tot 2030 wil verhogen met 8 miljard - volgens de partij noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen.



Die 8 miljard van Klaver is inderdaad niet meegenomen in de koopkrachtberekening van het CPB. Die loopt immers maar tot 2021, terwijl de verhoogde ODE pas daarna wordt geheven. De burger zal de heffing dus nog niet voelen in de komende kabinetsperiode, en daarover gaan de CPB-berekeningen. Er nog even van afgezien of GroenLinks het wel voor het zeggen krijgt op dit punt.



Waarom gaat de heffing van GroenLinks pas in 2021 in? Een voorlichter van het PBL: 'De ODE-heffing levert geld op voor subsidies, maar projecten krijgen die pas als energie wordt opgewekt. En voordat, bijvoorbeeld, een windmolenpark draaiende is en subsidie kan krijgen, ben je snel vier jaar verder.'



GroenLinks is niet de enige partij die de ODE verhoogt. Ook D66, SP en ChristenUnie willen na 2021 meer gaan heffen, hoewel niet zo rigoureus als GroenLinks. Zo is D66 voor een verhoging van 5,5 miljard euro.