Factcheck: Is Oekraïneverdrag na Ruttes inlegvel 'heel ander verdrag' geworden?

Interpretatie

Eerst over het 'inlegvelletje' van Rutte, volgens Pechtold een term van 'een stel rabiate populisten'- de term wordt vooral laatdunkend gebruikt door tegenstanders van het verdrag, die het weinig om het lijf vinden hebben. Het gaat in werkelijkheid om een juridisch bindende verklaring, ondertekend door alle EU-regeringsleiders, die met een zestal punten de zorgen van tegenstanders moet wegnemen.



Zo staat er duidelijk in verwoord dat het associatieverdrag Oekraïne niet de status van kandidaat-EU-lid verleent en het EU-landen niet verplicht om Oekraïne militaire hulp te verlenen of extra financiële steun te geven. Ook wordt vermeld dat het verdrag Oekraïense burgers niet het recht geeft om te werken in de EU of zich er zomaar te vestigen. En het Oost-Europese land moet zich toeleggen op de bestrijding van corruptie en criminaliteit. Al die punten bij elkaar zijn volgens Pechtold de 'vertaling van het nee'.



Maar is het daarmee ook 'een heel ander verdrag'? Dat valt zeker te betwisten: aan het associatieverdrag zelf is inderdaad geen letter tekst veranderd, zoals Omtzigt opmerkt. Nou was dat ook nooit Ruttes intentie. De punten die in de verklaring worden genoemd stonden zelfs helemaal niet in het verdrag. Wat hij wel wilde is de interpretatie ervan en toekomstige ontwikkelingen beïnvloeden. Het zogenaamde inlegvelletje is bedoeld om de uitleg van het verdrag zoveel mogelijk dicht te timmeren.



Dat Oekraïne de verklaring niet heeft getekend of officieel erkend is ook waar. Maar daarbij kun je je afvragen of dat veel uitmaakt. Het is een eenzijdige verklaring van de Europese Raad, alleen de leiders van de 28 EU-landen hoefden een krabbel te zetten. Het moge duidelijk zijn dat Oekraïne hier niet toe behoort.