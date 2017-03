Exitpoll: Rutte kan uitkijken naar derde kabinet, maar coalitie wordt een lastige zaak

De VVD verliest 10 zetels ten opzichte van 2012, maar is desondanks de grote winnaar van vanavond. Met een flinke voorsprong op de rest ligt het initiatief bij het vormen van een nieuwe regering wederom bij Rutte. In de campagne sprak hij zijn voorkeur uit voor CDA en D66, maar hij zal een vierde en wellicht zelfs vijfde partner nodig hebben voor een meerderheid.



GroenLinks heeft met Klaver aan kop een recordresultaat geboekt en verviervoudigt naar 16 zetels. Die winst is letterlijk de grootste van de dag. GroenLinks zou als vierde partij een coalitie met VVD, D66 en CDA aan een ruime meerderheid kunnen helpen. Erg waarschijnlijk is dat niet, Klaver heeft in de campagne gezegd liever niet te regeren met de VVD. Hij wilde de partij overigens ook niet op voorhand uitsluiten.



De PvdA is de grote verliezer van deze verkiezingen. Van de huidige 38 zetels in de Kamer blijven er 9 over. De PvdA zou met die 9 als als vierde partner eveneens een coalitie groot genoeg kunnen maken, maar staat na vandaag waarschijnlijk niet te trappelen om weer te gaan regeren. De ChristenUnie (6) en de SGP (3) zouden samen Rutte ook aan zijn meerderheid kunnen helpen, maar die partijen staan weer mijlenver af van D66.



De SP lijkt een zetel te gaan inleveren, van 15 naar 14. Emile Roemer voerde een betere campagne dan in 2012, maar heeft desondanks geen winst kunnen boeken. Roemer gaat in elk geval niet in een coalitie met Rutte, de SP sloot als enige linkse partij in de campagne al samenwerking met de VVD uit.



De PVV van Geert Wilders boekt enkele zetels winst en groeit van de 15 uit 2012 naar 19, maar het verschil tussen de VVD en de PVV blijkt na vandaag een stuk groter dan de peilingen de afgelopen weken deden vermoeden. Vrijwel alle partijen sloten in de campagne de PVV al uit als mogelijke coalitiepartner. Als de werkelijke uitslag aan het eind van de nacht hetzeldfe blijft, is Wilders de komende jaren weer veroordeeld tot de oppositie.



De Partij voor de Dieren heeft goede zaken gedaan en groeit naar verwachting van 2 naar 5 zetels. 50Plus van Henk Krol verdubbelt van 2 naar 4.



Verrassende nieuwkomers in de Kamer zijn migrantenpartij Denk van Tunahan Kuzu en, nog verrassender, het rechtse Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Volgens Ipsos kunnen zij respectievelijk 3 en 2 zetels verwachten.



VoorNederland van Jan Roos en ex-PVV'ers Bonte en Van Klaveren hebben de kiesdeler niet gehaald. Ook ex-PvdA'er Jacques Monasch keert niet terug in de Kamer. En ex-Denker Sylvana Simons heeft evenmin genoeg stemmen gekregen met haar Artikel1. De wandelende stemkastjes van GeenPeil komen ook niet in de Kamer.



Onderzoeksbureau Ipsos peilde een opkomst van 81 procent, een stuk hoger dan de kleine 75 procent uit 2012.

2de exitpoll 2017 1ste exitpoll 2017 Uitslag 2012 VVD 31 31 41 PvdA 9 9 38 SP 14 14 15 CDA 19 19 13 PVV 19 19 15 D66 19 19 12 ChristenUnie 6 6 5 GroenLinks 16 16 4 SGP 3 3 3 Partij voor de Dieren 5 5 2 50Plus 4 4 2 Denk 3 3 - VoorNederland - - - Forum voor Democratie 2 2 - Artikel1 - - - Piratenpartij - - - Vrijzinnige Partij - - - Nieuwe Wegen - - - GeenPeil - - -