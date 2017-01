Europese populisten richten hun pijlen op vijanden: de islam, de EU en de pers

Trump werd door alle sprekers dankbaar gebruikt als het cement van de dag. Want, hoe uitgelaten de stemming ook was, het congres was een waagstuk. Omdat er iets tegenstrijdigs zit in gezamenlijk het patriottisme prediken.



Maar vooral omdat er tussen de deelnemende partijen veel gevoelige meningsverschillen bestaan - de reden waarom een bijeenkomst als deze niet eerder had plaatsgevonden. En hoezeer iedereen ook zijn best deed om de overeenkomsten op de voorgrond te stellen, toen het over Israël ging, ging het mis.



Toen Marcus Pretzell zich positief over Israël uitsprak, begon een man in het publiek onverstaanbaar te schreeuwen. Hij werd door veiligheidsmensen afgevoerd. Toen Wilders zich later 'een vriend van Israël' noemde, zweeg het publiek boekdelen.