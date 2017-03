Den Haag zit niet te wachten op komst Turkse minister zo vlak voor de verkiezingen

Turkse consulaat Rotterdam neemt paspoort 'Gülenisten' in

Turken in Nederland melden dat hun Turkse paspoort is afgepakt tijdens een bezoek aan het consulaat in Rotterdam. De IND kent 'een aantal' zaken van Turken wier papieren zijn ingenomen. De Turkse regering aast tot ver buiten de eigen landsgrenzen op veronderstelde tegenstanders.



Na de tanks in Ankara, in de cel in Rotterdam

De Rotterdamse Turk Mehmet Demirel sprong in juli voor ­de tanks die door de straten van Ankara denderden. Via Facebook deed hij verslag van de couppoging in Turkije. Terug in Nederland werd hij opgepakt wegens opruiing en bedreiging.



Ankara haalt omstreden Diyanet-voorzitter terug naar Turkije.

Turkije heeft de omstreden voorzitter van de moskeekoepel Diyanet teruggeroepen na berichten dat die informatie over vermeende Nederlandse Gülen-sympathisanten zou hebben doorgespeeld aan Turkije. 'Een fors signaal', stelde minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.