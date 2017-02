Den Haag fel om tweet Wilders met bewerkte foto Pechtold als shariah-aanhanger

Pechtold slaat op twitter terug met een verwijzing naar een demonstratie van Wilders waar in het verleden neonazi's bij aanwezig waren. 'Creatief knip- en plakwerk van Geert Wilders. Helaas waren de neonazi's bij zijn manifestatie niet gefotoshopt.'



De foto die Wilders rondstuurde over de D66-leider circuleert al jaren op internet. Het is niet duidelijk of de PVV wist dat de afbeelding bewerkt was. In het verleden tweette hij ook al eens de onbewerkte foto van de manifestatie rond. De foto werd in 2009 gemaakt bij protesten tegen Wilders in het Verenigd Koninkrijk, naar aanleiding van zijn film Fitna.



Wilders stuurde de tweet rond omdat een D66-wethouder vorige week zou hebben gezegd dat Amsterdam zich moet afscheiden als Geert Wilders ooit premier van Nederland wordt. De PVV-leider suggereert dat de sharia dan 'de volgende stap' kan zijn in Amsterdam.