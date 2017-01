Den Haag doet niet mee met Europees OM voor fraudebestrijding

Na drie jaar onderhandelen is mede onder Nederlandse druk de macht van het EU-OM wat teruggedrongen

Problematisch is ook dat fraude met EU-geld vaak grensoverschrijdend is. Dat vergt samenwerking tussen lidstaten, het accepteren van elkaars bewijzen en het opvolgen van elkaars juridische verzoeken, allemaal zaken waarop de nationale, soevereine OM's niet zitten te wachten. Als gevolg hiervan leidt slechts 1 op de 5 door de EU aangekaarte fraudezaken tot een veroordeling.



In 2013 presenteerde de toenmalige Europese Commissie het plan voor een Europees Openbaar Ministerie, bevoegd om fraude met EU-geld en corrupte EU-ambtenaren aan te pakken, alsook zaken die de financiële belangen van de EU schaden, zoals grootschalige BTW-fraude. VVD-staatssecretaris Wiebes (Financiën) profileert zich al enige tijd in Brussel (althans verbaal) als aanvoerder in de strijd tegen deze carrouselfraude.



In het plan van de Commissie was de onafhankelijke Europese aanklager de initiator van de onderzoeken, ondersteund door gedelegeerde (nationale) aanklagers (de uitvoerders) om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de rechtssystemen in de lidstaten. De gedelegeerden moesten voorrang geven aan de EU-zaken. Na drie jaar onderhandelen is mede onder Nederlandse druk de macht van het EU-OM wat teruggedrongen, volgens Van der Steur voldoet het eindresultaat aan heel veel van de Kamerwensen.