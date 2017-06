De strijd om de waarheid barst los: de politieke impasse is terug van nooit helemaal weggeweest

Jesse Klaver was een man om rekening mee te houden. Eigenlijk al sinds hij in 2015 de leiding nam over GroenLinks, een partij die toen slechts vier zetels had en in de peilingen weinig indruk maakte. Premier Mark Rutte mocht graag grappen dat Klaver 'een belofte voor de toekomst' was . 'Laten we hopen dat het zo blijft', voegde hij er dan aan toe.