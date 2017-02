De foto was nep, maar met wie stond Pechtold op het Malieveld?

Over de 'Hamas-vriendjes' van Pechtold

Terug naar vorige week. Pechtold stond met een aantal andere politici op het Malieveld voor de Holland against Hate-demonstratie, met ongeveer drieduizend deelnemers met verschillende politieke en sociale achtergronden. In het publiek stonden ook mensen met Palestijnse vlaggen. Daarin herkende iemand Amin Abou Rashed, een bekende Palestina-activist over wie wordt beweerd dat hij banden heeft met terreurbeweging Hamas. Rashed probeerde zijn aanwezigheid niet te verhullen, op zijn openbare Facebookpagina staan ruim twintig foto's van de demonstratie op het Malieveld, ook plaatste hij een filmpje.



Mohammed Cheppih, oprichter van de poldermoskee in Amsterdam, noemde de Palestina-activist in het verleden 'de nummer één in Nederland die zich inzet voor de Palestijnse zaak.' Over twee maanden organiseert Rashed een Palestinians in Europe-bijeenkomst in de Rotterdamse Doelen. Over die bijeenkomst is de lokale politiek verdeeld omdat onder meer Leefbaar Rotterdam ervan overtuigd is dat Hamas de drijvende kracht achter het congres is. De burgemeester denkt daar anders over, aldus een Rotterdamse krant. Ahmed Aboutaleb verklaarde dat 'uit geen enkele bron blijkt' dat Hamas betrokken is.