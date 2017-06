De formatie is nog altijd geruststellend kneuterig, maar zit muurvast

'A change of scenery kan soms helpen', zei Mark Rutte woensdag voor de woning van informateur Tjeenk Willink waar hij net met Jesse Klaver had gesproken. Of het ook had geholpen om de impasse eindelijk te doorbreken? 'Daar ga ik niks over zeggen.'



De Engelse woordkeus van de premier leek in elk geval in strijd met het Hollands aandoende politieke tableau. Een informateur die thuis ontvangt in zijn fraaie, moderne herenhuis. Een in tenniskleding gestoken echtgenoot die zich mopperend een weg moet banen langs de camera's. Het Haagse koffiehuis aan de overkant, waar de gasten al dagen kunnen zien hoe de ene na de andere toppoliticus naar binnen gaat. En een premier die uiteindelijk in zijn eentje naar huis wandelt.



Een formatie in 2017: nog altijd geruststellend kneuterig.