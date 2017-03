Dagkoersen: Klavers vermijdbaarheid maakt hem kwetsbaar

...en Klavers lakmoesproef



Vooral Klaver staat voor zijn politieke lakmoesproef: hij is de enige aan de onderhandelingstafel die kan worden afgedankt zonder dat er meteen nieuwe verkiezingen in beeld komen. Voor hem zijn er getalsmatige alternatieven.



Dat maakt hem buitengewoon kwetsbaar. Hij zal zelf de historische voorbeelden kennen. Al op de verkiezingsavond van 25 mei 1977, met de grote overwinning voor de PvdA van Den Uyl, (53 zetels!) noteerde PvdA-onderhandelaar Ed van Thijn zorgelijk in zijn beroemde dagboek dat CDA en VVD samen ook een meerderheid hadden van 77 zetels. 'Zo'n coalitie is afhankelijk van één man en een halve paardenkop. Dat is te weinig', praatte hij zichzelf moed in. Pas veel later dat jaar, na 171 dagen vergeefs onderhandelen met het CDA, drong de rauwe werkelijkheid door. Nog weer enkele weken later stond VVD-leider Hans Wiegel triomfantelijk op het bordes.



De ChristenUnie in 2003, de SP in 2006, GroenLinks in 2010: ze hebben allemaal al eens ervaren hoe het voelt als je gemist kunt worden. Even niet opletten en je staat buiten. En degenen die binnen achterblijven, zullen er vervolgens alles aan doen om jou de schuld te geven.



De leiders van PvdA en SP in 2006, Wouter Bos en Jan Marijnissen, bleven nog jarenlang steggelen over de vraag waarom de SP met z'n 25 zetels toen niet mocht meeregeren. Stak Bos geen vinger uit toen het CDA van Jan Peter Balkenende binnenskamers 'onmogelijke eisen' stelde aan de SP? Of was het gewoon Marijnissen zelf die zich met zijn starre opstelling onmogelijk maakte?



Als het Klaver menens is met zijn wil om te regeren, zal hij in elk geval dat laatste verwijt voor moeten zijn. Onder VVD'ers en CDA'er wordt al volop gespeculeerd over hoe lang het zal duren voordat blijkt dat hun verkiezingsprogramma's onverenigbaar zijn met dat van GroenLinks. Een paar dagen? Een paar weken? In elk geval tot het moment - als dat al komt - dat Klaver definitief concessies weigert te doen op punten die voor Rutte en Buma onbespreekbaar zijn. Lastenverzwaring en een ruimhartiger immigratiebeleid staan daarbij voorop.



Het is de paradox van deze eerste formatiefase: een starre, tot de tanden toe bewapende Klaver kan het Rutte en Buma niet echt moeilijk maken. Een rekkelijke Klaver wel.