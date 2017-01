D66 steunt tweeverdieners met werkbonus van 500 euro

Gering effect

Het Centraal Planbureau, de belangrijkste economische adviseur van het kabinet, stelt juist dat, in tegenstelling tot wat tot enkele jaren geleden werd aangenomen, het effect op de werkgelegenheid betrekkelijk gering is als de tarieven van de inkomstenbelasting worden verlaagd zoals D66 voorstelt. Nieuwe economische modellen wijzen dat uit.



Naast de tweeverdiener kiest D66 ook voor de zzp'er, de zelfstandige zonder personeel - formeel eenmansbedrijven. Er zijn naar schatting 1 miljoen van deze 'freelancers'. 'Het kabinet wilde het verschil tussen zzp'ers en andere werkenden verkleinen door de belastingen voor zzp'ers te verhogen', stelt Pechtold. 'Maar dat wist D66 te voorkomen.' Wat D66 betreft delen de zzp'ers mee in de belastingverlaging die de partij werkenden wil geven.



Pechtold presenteerde zijn 500 euro werkbonus in De Telegraaf. Pikant, want vier jaar geleden gebruikte VVD-leider Mark Rutte die krant om zijn belofte te doen dat alle werkenden 1.000 euro zouden krijgen als de VVD in de regering kwam. Rutte heeft later excuses gemaakt voor het niet nakomen van die toezegging. In de krant probeert Pechtold niet als 'een halve Rutte' over te komen. 'Daar heb ik geen zin in. Hij beloofde plat 1.000 euro, ik kom met een verfijnder verhaal.'